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Aktüel Kabil'de roketli saldırıda 10 kişi yaralandı
Aktüel

Kabil'de roketli saldırıda 10 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 12:37:33 -
Kabil'de roketli saldırıda 10 kişi yaralandı

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen roketli saldırıda 10 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, başkent Kabil'de bağımsızlık günü törenleri sırasında farklı noktalara 14 roket mermisi atıldığını belirtti.

Saldırılarda 10 kişinin yaralandığını ifade eden Aryen, 2 şüphelinin tutuklandığını aktardı.

Henüz saldırıları üstlenen olmadı.

Afganistan, bugün İngiliz sömürgesinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü kutluyor.

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