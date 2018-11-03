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Kabil'de NATO askerlerine saldırı

Afganistan'daki NATO askerlerine düzenlenen saldırıda 1 ABD askeri öldü, 1 kişi de yaralandı.

03 Kasım 2018 Cumartesi 14:17
Kabil'de NATO askerlerine saldırı

NATO yetkilileri, Kabil'de bir ABD askerinin öldürüldüğünü bir kişinin de yaralandığını açıkladı. 

Yapılan açıklamada "İlk raporlar saldırganın Afgan Ulusal Savunma ve Güvenlik Güçleri'nin bir üyesi olduğunu gösteriyor" sözlerine yer verildi.

Saldırgan öldürülürken yaralı asker tedavi altına alındı. Yaralı askerin durumunun istikrarını koruduğu belirtilen bildiride ölen askerin kimliği açıklanmazken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

NATO'nun Afganistan'daki misyonu 2015 yılında başlatıldı. Afganistan'da Afgan güvenlik güçlerine özellikle Taliban'a karşı terörle mücadelede eğitim ve danışmanlık sağlayan 13.000'den fazla Amerikan askeri mevcut.

Yaklaşık 1 ay önce de Afganistan’ın başkenti Kabil yakınlarında bulunan ABD'nin hava üssüne giden NATO konvoyuna Taliban tarafından intihar saldırısı düzenlenmiş ve saldırı sonucunda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 14:17
  1. Afganistan
  2. Kabil
  3. Saldırı
  4. NATO askerleri

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