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Aktüel Kabil'de milletvekilinin konvoyuna bombalı saldırı: 8 ölü
Aktüel

Kabil'de milletvekilinin konvoyuna bombalı saldırı: 8 ölü

Yeniakit Publisher
2020-12-20 11:41:48 -
Kabil'de milletvekilinin konvoyuna bombalı saldırı: 8 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir milletvekilinin konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Kabil Milletvekili Han Muhammed Vardak'ın konvoyuna kentin Sipinkeley bölgesinde bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda, aralarında milletvekilinin korumalarının bulunduğu 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Aryen, Vardak ile 15 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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