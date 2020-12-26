  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kabil'de bombalı saldırılar: 2 ölü, 6 yaralı
Aktüel

Kabil'de bombalı saldırılar: 2 ölü, 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-26 11:40:05 -
Kabil'de bombalı saldırılar: 2 ölü, 6 yaralı

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de art arda düzenlenen 4 bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Çemen Huzuri, 6. Bölge, Deh Sebz ve Dehburi bölgelerinde 4 bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Faramarz, saldırılarda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Başkent Kabil'de son bir aydır bombalı saldırıların artması dikkati çekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın hakkında bomba iddia: Son 10 yılın...
Ekonomi

Altın hakkında bomba iddia: Son 10 yılın...

Altın fiyatlarının, yeni tip koronavirüsün oluşturduğu belirsizlik ortamı nedeniyle güvenli liman taleplerinin artmasıyla son 10 yılın en ka..
Diyanet Müslümanlara Hutbe okudu: Onlar üstüne alındı
Gündem

Diyanet Müslümanlara Hutbe okudu: Onlar üstüne alındı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'İçki: Kötülüğün Zehirli Arkadaşı' başlıklı Cuma Hutbesi'ne akılalmaz bir tepki daha geldi. ..
İkinci el araç piyasasından güzel haber
Ekonomi

İkinci el araç piyasasından güzel haber

Otomotiv piyasalarında sene sonu hareketliliği yaşanıyor. Bayiler sıfır kilometre araçlarda kampanya başlatınca ikinci el araç fiyatlarında ..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay