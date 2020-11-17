Kabe'de sevindiren gelişme

Koronavirüs salgını sebebi ile Kabe'den kaldırılan zemzem bidonları yeniden getirildi. Zemzem, Suudi Arabistan yönetimi tarafından Ekim ayında alınan kararla Kabe'yi ziyaret eden Müslümanlara kapalı kutularda veriliyordu. Zemzem bidonlarının yeniden Kabe'ye taşınması heyecanını yaşayan Müslümanlar o anları amatör kameralarla kaydetti.

Yaklaşık 6 ay kapalı kaldı

Suudi Arabistan yönetimi, 27 Şubat'ta yaptığı açıklama ile koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Kabe'yi ziyarete kapatmış ve açıklamada, "Kovid-19 salgını sebebiyle Umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretleri geçici olarak askıya alınmıştır." denilmişti. Yaklaşık 6 ay boyunca kapalı kalan Kabe'nin görüntüleri Müslümanları derin bir hüzne boğmuştu.

6 ay süren aradan sonra Kabe, yeniden yurt içi ziyaretçilerine açıldı. 4 Ekim'de Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın yüzde 30'luk kapasitesi (günlük 6 bin kişi için) yurt içi ziyaretçilerine açılırken 18 Ekim'den itibaren ise Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'deki Ravza-i Şerif'in yüzde 75'lik kapasitesi yine ülke içinden gelen ziyaretçileri kabul etmeye başladı. Kasım ayında da yurt dışından gelen ziyaretçiler kabul edilmeye başlandı. 4 Kasım günü Endonezya ve Pakistan'dan gelen ilk umre kafilesi üç günlük karantinanın ardından ihrama girerek Kabe'de tavaflarını gerçekleştirdi. Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadeti sadece Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı tutulmuş, yurt dışından hacı adayı kabul edilmemişti.