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Aktüel Kabatepe-Gökçeada feribot hattında yarınki seferlerden 3'ü iptal edildi
Aktüel

Kabatepe-Gökçeada feribot hattında yarınki seferlerden 3'ü iptal edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-14 15:27:21 -
Kabatepe-Gökçeada feribot hattında yarınki seferlerden 3'ü iptal edildi

ÇANAKKALE (AA) - Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın gerçekleştirilmesi planlanan seferlerden bazıları iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Kabatepe'den 05.00 ve 09.00 ile Gökçeada'dan 07.00 seferinin yapılamayacağını duyurdu.

Kabatepe-Gökçeada hattında bugünkü seferlerin tamamı aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

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