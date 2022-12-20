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Yerel Kabataş'ta Ekrem'in tramvayı yine kaza yaptı!
Yerel

Kabataş'ta Ekrem'in tramvayı yine kaza yaptı!

Kabataş'ta raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı. Kazada 4 yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşlar 'bu kaçıncı tramvay kazası' diyerek İmamoğlu'na isyan etti.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 14:12:00 - 2022-12-20 16:18:34
Kabataş'ta Ekrem'in tramvayı yine kaza yaptı!

Kabataş'ta raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı. Kazada 4 yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul Kabataş'ta raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı. Kazada 4 yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Bağcılar-Fındıklı istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

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Yorumlar

trol warlord

ibb el değiştirsese de şu kazalar bitse

DEMİŞTİ

BİRİ YALAN SÖYLEMİŞTİ BAŞI BAĞLI BACISINA HAKARETİN BÖĞÜRE BÖĞÜRE GÖRÜNTÜLERİ ÇIKARACAĞIM BİR HAFTA İÇİNDE DEMİŞTİ
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