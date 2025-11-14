Kabalı Köyü taziye evi ve köy konağı dualarla açıldı

Mustafa Güzel – YOZGAT / Kabali Köyü Taziye Evi ve Köy Konağı açılışına; Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kayseri İl Hakimi Seyfi Han, Yargıtay Üyesi Niyazi Kaçuk, Alişan Tiryaki, Serdar Ateş, Seyfi Han, Tariyag Üniversitesi Rektörü, HSK Üyesi Başkanvekili Besler, Yargıtay Üyesi Latif Asoy, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Erdoğan, Aydın Yozgat Ağır Ceza Başkanı, Esenler Başkanı Şekil Atıcı, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Jandarma Komutanı Necmi Karahan, İl Emniyet Müdürü, Güneydoğu Gazisi Kazım Gazi, Köy Muhtarı Serafettin Güzel ve çok sayıda misafir katıldı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan açılış konuşmasında şunları söyledi:

“Kabali Köyü hemşehrilerimiz burada birlik ve beraberlik içinde önemli bir esere imza atmışlardır. Bu tarz projeler köylerimiz için örnek teşkil etmektedir. Bizim milletimiz köklü geleneklere sahiptir. Birlik beraberlik içinde yapılan bu çalışmalar geleceğe bırakacağımız en büyük miraslardır.”

Muhtar Serafettin Güzel konuşmasında: “Bu projeyi köylümüzün ihtiyaçları doğrultusunda yaptık. Birlik içinde hareket ettik. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” dedi.

Kürsüye çıkan Muhittin Kurt ise şu ifadeleri kullandı:

“Kabali Köyü bizler için sadece bir köy değil, geçmişimizi, değerlerimizi, büyüklerimize olan saygımızı yaşattığımız bir yerdir. Bu tesis, köylümüzün buluşma yeri olacak.”

HSK Üyesi Seyfi Han ise konuşmasında: “Buralarda yaşanan acıyı, sevinci paylaşmak; birlik içinde olmak bizler için değerlidir. Bu hizmetin köyümüze hayırlı olmasını diliyorum.” diyerek, “Bu köyde birlik içinde güzel çalışmalar gerçekleşmiş. Allah hayırlı hizmetler nasip etsin.” dedi.

BOZKIR ORTASINDA MEYVECİLİK ENTEGRASYONU

11 Temmuz 2009 – İlçe Kaymakamı İsmail Sanlı’nın raporuna göre tarımsal alan ile ilgili analizler yapılmış, Yozgat Kadışehri Kabali Köyü Muhtarı Hüseyin Ünal anlatıyor:

Muhtarlık başkanı olan Hüseyin Ünal, Türkiye’nin kalkınarak kablo imalatı, meyvecilik ve tarıma dayalı modern tarım alanlarında hedeflenen 5.000 hektarlık arazide üretim yapmayı planladıklarını, traktör alımlarının 5.000'e ulaştığını, meyvecilikte entegre üretim hedeflediklerini belirtti.

MUHİTTİN KURTER KÖY KONAĞI

31 Mart 2024 – Mahalle İşlemleri İrtibat Birimi ve köy halkı tarafından yapılan Köy Konağı dualarla açıldı. Projenin bütçesi yaklaşık 10 milyon TL’dir. Köy Muhtarı Serafettin Güzel, destek veren herkese teşekkür etti.

HSK Üyesi Seyfi Han, Muhittin Kürtler (Hayırsever), Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Tırılma, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Nazif Bey’den aralarında plaket takdimleri.



22 Nisan tarihinde Sabinalıoğlu Hamve Savaklar Kurulu üyesi Seyfi Han, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'a plaket takdim ederken; dolaylı plaket takdim etti.

3 KM KÖY YOLU YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN ASFALTLANDI

14 Mayıs 2024 – 3 km’lik yol tamamlanarak köylülerin hizmetine sunuldu. Yolun genişliği artırıldı; özellikle traktör ve tarım araçları için ulaşım kolaylaştırıldı.

KABALI KÖYÜ

Kabali Köyü; Yozgat il merkezine 40 km, Ankara’ya 200 km mesafede olup modern yapıya sahip bir yerleşim yeridir. Köyde özellikle ceviz, elma, kiraz yetiştiriciliğinde yeni yöntemler uygulanmakta, gençlerin köyde kalması için projeler geliştirilmektedir.