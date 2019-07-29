Kabakulak; kulakarın yakınındaki tükürük bezlerinin etkilendiği ve şiştiği viral bir rahatsızlıktır. Tükürük ve hava yoluyla çok basit bir şekilde bulaşabilir.

Bağışıklık sistemi kuvvetli olmayan kişilerin bu hastalığa yakalanma riski yüksektir. Kulak kaybı gibi çok ciddi sonuçlar doğurabilir.

Kabakulak belirtileri nelerdir?

Kabakulak virüsü kendini hemen belli etmez. 2-3 hafta içerisinde olgunlaşır ve birkaç belirtisi görülmeye başlanır.

Kabakulağın ilk belirtisi, yanakların da şişmesine neden olan şişmiş tükürük bezleridir.

Ateş

Şişmiş tükürük bezlerinde ağrı vardır

Çiğneme veya yutma sırasında ağrı oluşur



Baş ağrısı

Kas ağrıları

Hâlsizlik

İştah kaybı

Bu belirtilerden herhangi birine rastladığınızda, uzman bir kişiden yardım almayı ihmal etmeyin.