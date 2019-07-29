Kabakulak belirtileri nelerdir?
Kabakulak, kolaylıkla bulaşabilen ve bağışıklık sistemiyle doğrudan bağlantılı bir hastalıktır. Havadan bulaşabilen sinsi bir hastalıktır.29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:47
Kabakulak; kulakarın yakınındaki tükürük bezlerinin etkilendiği ve şiştiği viral bir rahatsızlıktır. Tükürük ve hava yoluyla çok basit bir şekilde bulaşabilir.
Bağışıklık sistemi kuvvetli olmayan kişilerin bu hastalığa yakalanma riski yüksektir. Kulak kaybı gibi çok ciddi sonuçlar doğurabilir.
Kabakulak belirtileri nelerdir?
Kabakulak virüsü kendini hemen belli etmez. 2-3 hafta içerisinde olgunlaşır ve birkaç belirtisi görülmeye başlanır.
- Kabakulağın ilk belirtisi, yanakların da şişmesine neden olan şişmiş tükürük bezleridir.
- Ateş
- Şişmiş tükürük bezlerinde ağrı vardır
- Çiğneme veya yutma sırasında ağrı oluşur
- Baş ağrısı
- Kas ağrıları
- Hâlsizlik
- İştah kaybı
Bu belirtilerden herhangi birine rastladığınızda, uzman bir kişiden yardım almayı ihmal etmeyin.
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