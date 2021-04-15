Sahur sofraları için lezzetli ve doyurucu tariflerin yanı sıra tükettiğiniz gıdanın gün boyu sizi susatmaması da önemli. Bu sebeple sahurda ağır yağlı yemekler, kızartmalar ve hamur işlerinden uzak durmak gerekiyor. Sahurda süt, yoğurt, tam buğday ekmekli tost, yeşil salata ve yumurta tüketebilirsiniz. Bu gıdalar hem tok tutacaktın hem de susuzluk sorunu yaşamanızı önleyecektir.

Kabaklı omlet tarifi

Malzemeler:

2 adet yumurta

1 adet kabak

2 yemek kaşığı un

Tuz

Karabiber

2 yemek kaşığı beyaz peynir

Sıvı yağ

Yarım çay kaşığı kabartma tozu

Süslemek için;

Dereotu

Kabaklı omlet nasıl yapılır?

Öncelikle kabağı temizleyip rendeleyin.

Rendelediğiniz kabağın suyunu elinizle sıkın.

Ardından un, kabak, yumurta, peynir, kabartma tozu, tuz ve karabiberi güzelce çırpın.

Bir tavaya sıvı yağ alın ve omletinizi pişirin.

Servis aşamasında omletinizi dereotu ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.