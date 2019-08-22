Kabak yemeği pişirmek değil; ellerden o lekeyi çıkarmak çile!

Kabak hem besleyici hem de leziz bir sebzedir. Salatalara, et yemeklerine, kızartmalara hatta böreklere bile yakışan kabak hanımların vazgeçemediği sebzelerdendir. İçerdiği yüksek su ve lif sayesinde kilo vermek isteyenlerin de ilk tercihleri arasında yer alan kabağın tek olumsuz yanı ise ellerde bıraktığı yeşil lekedir.

Yeşil bir leke oluşur

Kabak dolması, kabak yemeği ya da mücver yaparken kabakların kabukları ya tamamen soyulur ya da bu leziz sebzenin etrafına tırtıklar atılır. Hem kabuğu temizleme aşamasında hem de doğrama aşamasında şayet elinizde eldiven yoksa; son derece zor temizlenen lekelere sahip olursunuz. Yapış yapış bir his veren sabunla asla çıkmayan kabak lekesi doğru yöntem kullanılmadığı taktirde o garip hissi size birkaç gün yaşatır. Peki, ellerde oluşan kabak lekesinden kurtulmak gerçekten bu kadar zor mu?

Limon ve tuz

Ellerinizdeki kabak lekesinden kurtulmak istiyorsanız; ihtiyacınız olan yarım limon ve bir çay kaşığı tuz. Tuzu avcunuza dökün. Diğer elinizle önce limonu tuzun üzerine yerleştirin. Limon ve tuz ikilisiyle tüm elinizi ovalayın. Aynı işlemi diğer elinize de uyguladıktan sonra ellerinizi sabun ve ılık suyla akıtabilirsiniz.

Şimdiden kolay gelsin.