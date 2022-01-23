Kabak tatlısı nasıl yapılır gerekli malzemeler! Tam ölçülü kabak tatlısı

Leziz ve tam kıvamında bir kabak tatlısı için hangi malzemelerin gerekli olduğu merak konusu. İşte, tam ölçülü kabak tatlısı tarifi…

Tam ölçülü kabak tatlısı

Malzemeler:

2 kilo balkabağı

3 su bardağı şeker

1 su bardağı dövülmüş ceviz

Kabak tatlısı nasıl yapılır gerekli malzemeler!

Öncelikle işe kabakları temizleyerek başlamalısınız.

Kabağı dilimleyip ardından kabuklarını soyabilirsiniz.

Kabuklar ve çekirdekten arındırdığınız kabakları ister kare kare isterseniz de dikdörtgen olarak kesebilirsiniz.

Geniş bir tencereye bir kat kabak bir kat şeker olarak tüm malzemeleri yerleştirin.

Tencerenin kabağını kapatın ve en az 8 saat bekleyin.

8 saatin sonunda kabağın şekerin etkisiyle suyunu saldığını fark edeceksiniz.

Suyunu salan kabakları orta ateşte pişirin.

Tatlınızı pişirirken şekerin tamamen erimesi için kapağı açık tutmanız önemli.

Kabaklar yumuşayınca tatlınız hazır olmuş demektir.

Tatlınızı soğukken servis edebilirsiniz.

Servis esnasında tatlınızı ceviz ile süsleyebilirsiniz.

Arzu ederseniz kaymak, krema ya da dondurma ile de tatlıyı ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.