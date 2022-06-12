Kabak detoksu 3-5 kilo garantili: Kabak detoksu nasıl yapılır?
Uzman diyetisyen Nilay Keçeci’nin tarifi...
Kabak Detoksu 3-5 Kilo Garantili Tarifi İçin Malzemeler
- 2 orta boy kabak
- 2 yemek kaşığı yağsız yoğurt
- 2 yemek kaşığı kıyılmış dereotu
- 2 adet ceviz içi
- Baharat
Kabak Detoksu 3-5 Kilo Garantili Tarifi Nasıl Yapılır?
Kabakları yıkayıp kabuklarıyla rendeleyin. Yağsız tavada 5 dk soteleyin. Dilediğiniz baharatları ekleyin, soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra yoğurdu ve dereotunu ve cevizi ekleyin. 3 gün bu şekilde besleniyoruz. Bir hafta ara verip tekrarlayabilirsiniz ama dinlendiğiniz hafta yeme içmeye dikkat edin, hamur işi ve tatlılardan uzak durun
Kabak Detoksu Nasıl Yapılır?
3 GÜNDE 3-5 KG ZAYIFLATAN MUCİZE KABAK DETOKSU TARİFİ
Sabah; 2 haşlanmış yumurta, 1 dilim beyaz peynir, maydanoz
Öğlen; kabak detoksu
İkindi; 2 orta boy meyve
Akşam; kabak detoksu
Şekersiz çay ve kahve sınırsız
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