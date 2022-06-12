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Kadın - Aile Kabak detoksu 3-5 kilo garantili: Kabak detoksu nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kabak detoksu 3-5 kilo garantili: Kabak detoksu nasıl yapılır?

Uzman diyetisyen Nilay Keçeci’nin tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-06-12 12:05:00 - 2022-06-12 12:12:44
Kabak detoksu 3-5 kilo garantili: Kabak detoksu nasıl yapılır?

Kabak Detoksu 3-5 Kilo Garantili Tarifi İçin Malzemeler

  • 2 orta boy kabak
  • 2 yemek kaşığı yağsız yoğurt
  • 2 yemek kaşığı kıyılmış dereotu
  • 2 adet ceviz içi
  • Baharat

Kabak Detoksu 3-5 Kilo Garantili Tarifi Nasıl Yapılır?

Kabakları yıkayıp kabuklarıyla rendeleyin. Yağsız tavada 5 dk soteleyin. Dilediğiniz baharatları ekleyin, soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra yoğurdu ve dereotunu ve cevizi ekleyin. 3 gün bu şekilde besleniyoruz. Bir hafta ara verip tekrarlayabilirsiniz ama dinlendiğiniz hafta yeme içmeye dikkat edin, hamur işi ve tatlılardan uzak durun

Kabak Detoksu Nasıl Yapılır?

3 GÜNDE 3-5 KG ZAYIFLATAN MUCİZE KABAK DETOKSU TARİFİ

Sabah; 2 haşlanmış yumurta, 1 dilim beyaz peynir, maydanoz

Öğlen; kabak detoksu

İkindi; 2 orta boy meyve

Akşam; kabak detoksu

Şekersiz çay ve kahve sınırsız

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