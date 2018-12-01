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Kabak çekirdeği kanserden koruyor

Kabak çekirdeği çok iyi bir kanser savaşçısı. Çünkü E vitamini kaynağı ki bu vitaminönemli bir bağışıklık sistemi güçlendiricisi ve öyle her gıdada bol bulunmuyor.

01 Aralık 2018 Cumartesi 19:40
Kabak çekirdeği kanserden koruyor

Kabak çekirdeğinde yine önemli kanser önleyicileri olan selenyum, fosfor, çinko ve omega-3 var.

Prostat büyümesi olan hastalara 3 ay boyunca düzenli olarak kabak çekirdeği verilmiş ve idrar çıkışında zorluk ve idrarda çatallanma gibi problemlerde değişen oranlarda düzelmeler olduğu görülmüş.

Elbette prostat büyümelerinin hepsi kanser riski taşımıyor. Kabak çekirdeğinin prostat kanserine karşı da koruyuculuğu içeriğindeki ‘fitosterolllerden gelmekte. Bunlar güçlü kanser savaşçıları. Kabak çekirdeği içeriğindeki bu fitosterollerden ‘lignanlar’ hanımlarda meme kanserine karşı da koruyucu.

Bütün bunlar “tamam işte kanserin devası” demek anlamına gelmiyor. Konu sadece önemli bir tohum olan ve ülkemizde bolca bulunup tüketilen kabak çekirdeğindeki şaşırtıcı özellik.

Kuruyemişler tohum olmaları sebebiyle zaten son derece faydalı iken kabak çekirdeğinde böyle bir özelliğin bulunduğunun keşfedilmesi önemli. Bol bol kabak çekirdeği çitleyebilirsiniz artık. Fakat bir şartla: Asla tuzlu olmasın! Tuz bünyemizin en az ihtiyaç duyduğu maddelerden biridir. Tuzun fazla alımı büyük bünyesel sorunlara yol açar. Yani tuzlu kabak çekirdeği belki ağız tadı olarak cazip olabilir ama sağlık için zararlıdır. Sakınmalısınız!

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 19:40
  1. kabak çekirdeğinin faydaları

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