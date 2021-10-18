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Kadın - Aile Kabak çekirdeği bir avuç tüketildiğinde...
Kadın - Aile

Kabak çekirdeği bir avuç tüketildiğinde...

Protein ve yağ bakımından zengin bir kuruyemiş olan kabak çekirdeği, çiğ veya kavrulmuş olarak tüketilir.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 10:32:00 - 2021-10-18 18:20:34
Kabak çekirdeği bir avuç tüketildiğinde...

Protein ve yağ bakımından zengin bir kuruyemiş olan kabak çekirdeği, çiğ veya kavrulmuş olarak tüketilir. Bu mucizevi çekirdeği her gün 1 avuç mutlaka tüketin! İşte kabak çekirdeğinin saymakla bitmeyen faydaları;

- Tansiyonu ve şekeri düşürür

- Saç dökülmesinin önlenmesine yardımcıdır

- Uyku düzeni sağlar

- Kilo vermeye yardımcıdır

- İltihaplanmayı azaltır 

- Kalp ve damarları korur

- Kolesterol seviyelerini düşürür

- Göz sağlığını korur

- Cildi gençleştirir

- Prostat sağlığını iyileştirir

- Mesaneyi korur

- Hastalıklara koruyucu kalkan etkisi vardır

- Ruh halini iyileştirmeye yardımcı olur

Kabak çekirdeği kalori bakımından zengin bir besindir. Aşırı tüketildiğinde kilo problemine yol açabilir. Bir avuçtan fazla yenmesi tavsiye edilmez.

 

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