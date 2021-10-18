Kabak çekirdeği bir avuç tüketildiğinde...
Protein ve yağ bakımından zengin bir kuruyemiş olan kabak çekirdeği, çiğ veya kavrulmuş olarak tüketilir.
Protein ve yağ bakımından zengin bir kuruyemiş olan kabak çekirdeği, çiğ veya kavrulmuş olarak tüketilir. Bu mucizevi çekirdeği her gün 1 avuç mutlaka tüketin! İşte kabak çekirdeğinin saymakla bitmeyen faydaları;
- Tansiyonu ve şekeri düşürür
- Saç dökülmesinin önlenmesine yardımcıdır
- Uyku düzeni sağlar
- Kilo vermeye yardımcıdır
- İltihaplanmayı azaltır
- Kalp ve damarları korur
- Kolesterol seviyelerini düşürür
- Göz sağlığını korur
- Cildi gençleştirir
- Prostat sağlığını iyileştirir
- Mesaneyi korur
- Hastalıklara koruyucu kalkan etkisi vardır
- Ruh halini iyileştirmeye yardımcı olur
Kabak çekirdeği kalori bakımından zengin bir besindir. Aşırı tüketildiğinde kilo problemine yol açabilir. Bir avuçtan fazla yenmesi tavsiye edilmez.