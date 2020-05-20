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Sağlık

Kabağın faydaları saymakla bitmiyor

Lif bakımından oldukça zengin olan kabak, sağlığa da birçok fayda sağlıyor. Uzmanlar, kilo vermek isteyenlere kabak tüketimini öneriyor. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-05-20 22:04:00 -
Kabağın faydaları saymakla bitmiyor

Kabak, lif bakımından oldukça zengindir. Sağlığa birçok faydası bulunan kabak, özellikle kilo vermek isteyenlerin mutlaka tüketmeleri gereken bir besindir. Uzmanlar ise, kabağın bolca tüketilmesini tavsiye etmektedir. İşte mucizevi besin kabağın sağlığa faydaları...

Hemen hemen her çeşit olarak tüketilebilen kabak, alfa karoten ve beta karoten maddeleri bakımından da çok zengin bir sebzedir. Ayrıca kabak, yüksek miktarda potasyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum, sodyum ve demir içermektedir.

- Üst solunum yolları hastalıklarına karşı son derece etkilidir.
- Göz hastalıklarına birebir gelmektedir.
- Kanserli hücrelerin oluşumunu büyük oranda engeller.
- Kalp hastalıklarını önler, kalp krizi riskini azaltır.
- Kabızlık sorununa birebir gelir.
- Basur hastalığına birebir gelir. Acıyı azaltır, basura neden olan durumları ortadan kaldırır.
- İyi bir idrar söktürücüdür.
- Bağışıklık sistemini önemli ölçüde güçlendirir. Vücudu hastalıklara karşı korur.
- İçerdiği demir, magnezyum ve çinko mineralleri ile birlikte kemik hastalıklarının oluşmasını engeller.
- Yüksek tansiyonu düşürür.
- Böbrek ve mesanede oluşan taş ve kum gibi rahatsızlıkların dökülmesini sağlar.
- Zararlı toksinlerin idrar ve dışkı ile vücuttan atılmasına yardımcı olur.
- Prostat kanserinin oluşumunu engeller.

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