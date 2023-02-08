Kaan Sezyum'dan rezil sözler! İyice zıvanadan çıktılar

Solak Birgün gazetesinin hazımsız yazarı Kaan Sezyum, yine en iyi bildiği işi yapıp manipülasyona girişti. Sanki bilimi yok sayan varmış gibi algı operasyonu yapan Sezyum, "sela" ve "kader" gibi kavramları da alaya alıp tıynetinin gereğini yerine getirdi.

Sezyum, art niyetli olduğu her halinden belli yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Bilimle, matematikle ve kati olarak bilinen tüm gerçekliklerle iddialaşırcasına, gerek “Biz yaptık oldu” mantığıyla, gerekse “Rantım nerede?” diyerek yapılan icraatların içinden yine enlemesine geçti bu felaket. (...) Diyanet’e de bu zor zamanlarda insanlar can derdindeyken sela okutmayı çok yakıştırdım. (...)

Kader, fıtrat… Cahillerin ve sadece kendini düşünenleri favori mazereti. Bir yere kadar. (...)"