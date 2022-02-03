Kaan Sarıaydın'dan bomba açıklama: Bunu yaparsak dolar 5 liraya düşer

Ekonomist Kaan Sarıaydın, 321GO Youtube kanalında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kaan Sarıaydın, Batı'nın ve dış güçlerin istediği şeyleri yapmamız halinde dolar kurunun 5 liraya düşeceğini söyledi.

Sarıaydın yaptığı açıklamada, "Her şey ekonomi teorisine ve bilimselliğe indirgeyenlere bir şey söylemek istiyorum. Doları 5 lira yapmak istiyor musunuz? Çok basit. S-400’den vazgeçin, onların istediği bazı kişileri hapiste bırakın, FETÖ ile anlaşın, PKK ile anlaşın, üretmeyin, borç alın, dışarıdan satın alın. Bakın o zaman dolar nasıl 5 liraya gidiyor. Bu durum ekonomik bilimsellikle ilgili değildir. Dış mihrak sana üretme diyor. Kimler Türkiye’nin bu hamlelerine karşı çıkıyorsa onlar hainlik içerisindedir. Bu sıraladığım etmenleri savunanlar kimse işte onlar dış mihrakların destekleyicileridir" ifadelerini kullandı.