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Gündem Kaan Sarıaydın tarih vererek açıkladı! Ortalık fena karışacak
Gündem

Kaan Sarıaydın tarih vererek açıkladı! Ortalık fena karışacak

Stratejist, ekonomist Kaan Sarıaydın, Mart ayına kadar dünya genelinde bir takım olayların meydana geleceğini öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 12:10:00 -
Kaan Sarıaydın tarih vererek açıkladı! Ortalık fena karışacak

Stratejist, ekonomist Kaan Sarıaydın, Beyaz Tv'de katıldığı Kayıt Dışı programında çarpıcı ifadeler kullandı.

Kaan Sarıaydın, yeni dünya düzeninde Türkiye'nin farklı bir konuma geldiğini söyleyerek bazı ülkelerde yaşanacak olaylara dikkat çekti.

Sarıaydın yaptığı açıklamada, "Afrika’yı sömüren Fransa’nın bölgedeki muslukları kesilince Paris’te büyük olaylar yaşanacak. Ayaklanmalar yeniden patlak verecek. Bunları izleyeceğiz. Hatta bunları elinize mısır alarak izleyebilirsiniz. Önümüzdeki günlerde pat pat olaylar yaşanacak. Çok sıcak bir Sonbahar geçireceğiz. Mart ayına kadar üst üste yaşanacak bazı gelişmeler. Yeni dünyanın 3 kuralı var. İlki Türkler uyandı. Bunu dünya kabul edecek. İki üretimdir. Bulduğumuza madenleri, enerjiyi işleteceğiz. Üç ise eğitim. Eğitip üreteceğiz. Eski dünya artık yok. Pısırık siyasetçiler yok" dedi.

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Yorumlar

ismail

Yiğit Bulut 2.0
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Hakikat

Kaan sariaydin babayiğit adamdir vatandostu cesaretlI vatanina milletine aşik babacan adamdir işi rast gelsin ve takip edin bilgilwnin kiymetli bilgi paylaşiyor TV beyazda sağolsun
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