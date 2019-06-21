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Kaan Boyner, dijital pazar yeri Minoto’nun yatırımcısı oldu

Sıfır kilometre araçların güncel fotoğraf ve bilgilerini tüketicilerle buluşturan dijital pazar yeri Minoto, yatırımcıların yakın markajına girdi.

21 Haziran 2019 Cuma 11:50
Kaan Boyner, dijital pazar yeri Minoto’nun yatırımcısı oldu

Sıfır kilometre araçların güncel fotoğraf ve bilgilerini tüketicilerle buluşturan dijital pazar yeri Minoto, yatırımcıların yakın markajına girdi. Bu kapsamda iş adamı ve melek yatırımcı Kaan Boyner, bayiler için önemli bir satış kanalı oluşturmayı amaçlayan Minoto’nun yatırımcısı oldu.



Bayiler tarafından satışa sunulan sıfır kilometre otomobillerin güncel fotoğraf ve bilgilerini, tüketicilerle buluşturan dijital pazar yeri Minoto, otomotiv şirketlerinin olduğu kadar yatırımcıların da yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bu kapsamda iş adamı ve melek yatırımcı Kaan Boyner, Minoto’ya yatırım yaptı. Türkiye genelindeki bütün markaların bayilerine açık olan ve 1 Temmuz’da devreye girecek Minoto’ya üye olan bayiler, stoklarındaki araçları platforma yükleyerek, otomobil ve hafif ticari araç satın almayı planlayan ülkenin her yerindeki kişilere ulaşabilecekler.


Minoto ile müşteriler; üye bayilerin sisteme girdiği dijital stoklarından satın almak için aradıkları araçların rengini, döşemesini, motor / şanzıman kombinasyonunu, donanımlarını olduğu gibi görebilme imkanı elde edecek.



Yepyeni bir pazar yeri oluşturacak


Yapılan bilgilendirmede tüketicilere, Minoto aracılığıyla istedikleri araçları, nerede olursa olsun bulabilme ve bayiler ile irtibata geçerek teklif verip satın alabilme imkanı sunulacak. Böylece Minoto, ikinci el araç alım satımındaki dijital platform mantığını, tamamen yenilikçi bir anlayış ile sıfır otomobil ve hafif ticari araç alımlarında da kuracak yepyeni bir pazar yeri oluşturmayı hedefliyor.


Online satışın yapılmadığı yalnızca üye bayilerin araçlarının sergileneceği platform, bayiler için önemli bir satış kanalı oluşturmayı, perakende satış noktasında otomotiv pazarına ciddi bir hareketlilik getirmeyi amaçlıyor.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:50
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