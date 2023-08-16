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Spor Kaan Ayhan'dan Trabzonspor maçı yorumu
Spor

Kaan Ayhan'dan Trabzonspor maçı yorumu

Yeniakit Publisher
2023-08-16 00:28:00 -
Kaan Ayhan'dan Trabzonspor maçı yorumu

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kaan Ayhan, Olimpija Ljubljana maçı sonrası yaptığı açıklamada, Trabzonspor maçına bu motivasyonla çıkacaklarını söyledi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Olimpija Ljubljana'yı 1-0 yenip turladığı maç sonrası Kaan Ayhan açıklamalar yaptı.

Kaan Ayhan şu ifadeleri kullandı:

"Çok iyi bir ilk yarı oynadık. İkinci yarıda kırmızı kart sonrası oyunun karakteri değişti. Bu şekilde ligde de devam etmek istiyoruz. Son senelerde genelde stoperdeydim. Her pozisyonda takım arkadaşlarıma yardım etmeyi seviyorum. Hangi mevkide oynadığımı çok da önemli değil. Moral açısından önemli bir maçtı. Ülke puanı için de önemliydi. Trabzonspor maçına da bu motivasyon ve bu konsantrasyonla çıkıp kazanmak istiyoruz."

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