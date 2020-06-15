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Aktüel

K1 Köprülü Kavşağı’nda çalışma başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün K1 Köprülü Kavşağı’nda yapacağı üst yapı çalışması nedeniyle geçici güzergah oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 16:14:30 -
K1 Köprülü Kavşağı’nda çalışma başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün K1 Köprülü Kavşağı’nda yapacağı üst yapı çalışması nedeniyle geçici güzergah oluşturdu.


İzmit K1 Köprülü Kavşağı tem otoyol çıkışı D-130 istikameti bağlantı kolunda, 16 Haziran - 23 Haziran tarihleri arasında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak üst yapı çalışması nedeniyle geçici güzergah uygulaması yapılacak. 16 Haziran tarihi itibariyle başlayacak çalışmalar kapsamında güzergah araç trafiğine kapatılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, bölgeyi kullanan araçlar için geçici güzergah oluşturuldu. İzmit tem bağlantı Kandıra gişeleri yolundan çıkıp, şehir merkezi ve güney istikametine gidecek araçlar, çalışma süresince Kandıra bağlantı yolu, K1 köprüsü altı U dönüşü, Beyazgül Sokak Seymen Caddesi, K1 Köprülü Kavşağı Gölcük-Yalova istikamet bağlantısı ve D-130 karayolundan oluşan güzergahı kullanacak.

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