K vitamininizin eksik olup olmadığını bu yazı ile anlayabilirsiniz

Size tanıdık geldi mi? Çalışırken bir anda burnunuz kanamaya başladı. Bir başka gün de yeni ayakkabılarınızı giyerken anormal bir şekilde kanamaya başladınız. Size neler olduğunu anlayamıyorsunuz fakat son zamanlarda garip kanamalar yaşamaya başladığınızı fark ettiniz. Bu durumda muhtemelen K vitamini eksikliğiniz var demektir.

Daha önce hiç duydunuz mu? Hayır mı? Yalnız değilsiniz. Aynı derecede gerekli ve önemli olsa da K vitamini diğer vitaminler kadar popüler değildir. Bu yüzden sizi bu konuda bilgilendirerek K vitamini eksikliğiyle ilgili semptomların neler olduğundan bahsetmek istiyoruz. Okumaya devam etmek istiyor musunuz?

K VİTAMİNİNİN ÖZELLİĞİ

Asenokumarol (Sintrom) kullanan kişiler K vitaminiyle aşinadır. Bu, kanın düzgün bir şekilde pıhtılaşmasını sağlamaktan sorumlu bir ilaçtır. Asenokumarol kullanan kişilerin K vitamini alımını kısıtlaması gerekir çünkü bu ilacın görevi kanın çok fazla yoğunlaşmasını engellemektir.

Kanınız çok suluysa beklenmedik anlarda kontrol edilemez kanamalar yaşama riskiniz vardır; örneğin dişçide, ayak hastalıkları uzmanında ve diğer birçok yerde kanamanız olabilir. En kötü ihtimalle felç bile geçirebilmeniz mümkündür.

Bu bahsettiklerimizden kaçınmak için beslenmenize yeteri kadar K vitamini eklemeniz gerekir. İyi haber ise K vitamini içeren birçok yiyecek olmasıdır. Bunları yeşilliklere bakarak ayırt edebilirsiniz, böylece yemeklerinize eklemeniz daha kolay olacaktır.

K VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ

Eğer vücudunuzun ihtiyacı olan yeterli miktarda K vitaminini almıyorsanız bu semptomları yaşayabilirsiniz

1. Kanamalar

Daha önce de bahsettiğimiz gibi kanınız sulanmış bir kıvamdaysa kanama yaşama ihtimaliniz yüksektir. Örneğin, yemek yaparken yaşadığınız ufak bir kesik bile kanamayı durdurmakta güçlük çekeceğiniz için ciddi bir problem haline gelebilir.

Bu sebeple, K vitamini değerlerinize baktırmak çok önemlidir. Unutmayın, dişçiye giderseniz ya da herhangi bir müdahaleden veya ufak bir ameliyattan geçerseniz başınız büyük derde girebilir. Aynı şekilde hafif ya da yoğun bir iç kanama geçirme ihtimaliniz olduğunu da unutmayın.

2. Morarmalar

Kanamanın en az ciddi olan belirtisi morluklardır. Morluklar kanamanın sonucunda oluşan kan birikintileridir. Ancak, sık sık morluklar görüyorsanız bunu bir fırsat olarak düşünebilirsiniz çünkü K vitamini eksikliğiniz konusunda sizi uyarıyor olabilir.

En ufak bir çarpmanın yarattığı morluklardan şikayet eden birçok kişi vardır. Öte yandan, diğerleri ise morluklarının farkında bile olmadıkları için neden oluştuklarını bile hatırlamaz. Ortada bir çarpma durumu olmasa da morlukları oluşur.

Eğer bu belirtiyi yaşıyorsanız K vitamini değerlerinizi ölçtürmek için kan testi yaptırmalısınız. Olası bir K vitamini eksikliğini zamanında tedavi ederseniz rahatsızlığınızı ve sebep olduğu semptomları daha etkili bir şekilde giderme imkanınız olur.

3. Purpura

purpura

Purpura, vücudun bazı bölgelerine yayılan kan birikintilerinin oluşturduğu mor ya da kırmızı lekelerdir. Morlukların aksine bunlar ortadan kaybolmaz. En çok ayak bileklerinde bulunurlar çünkü bu bölgeler kan dolaşımı konusunda kritik yerlerdir.

Eğer bu durumdan şikayetçiyseniz, oluşan lekelerden kurtulmak imkansız olsa da daha fazla K vitamini tüketerek yayılmalarını önleyebilirsiniz. Ancak, belirtilerin daha kötü bir hal almasına karşı dikkatli olmalısınız.

4. Eklemlerde aşırı kireçlenme

K vitamini, D vitamininin doğru yerlere ulaşmasında yol gösterici bir göreve sahiptir. Bunun sonucunda da K vitamini değerlerinizin düşmesi, D vitamininin de eklemler ve kıkırdaklar gibi vücudunuzun yanlış bölgelerinde birikmesine yol açar.

Bu ne anlama geliyor? Bu bölgelerde biriken fazla kalsiyum hareket kabiliyetinizi kısıtlar. Aynı zamanda da diğer bölgeler kalisyum eksikliğinden dolayı güçsüzleşmeye başlar. Eğer K vitamini eksikliği ciddi boyutlara ulaşırsa keskin ağrılar ve iskelet sisteminizde genel bir güçsüzlük yaşayabilirsiniz.

Bu semptomlara dikkat edin. Çoğu ciddi olmasa da sağlığınızın risk altında olduğunu gösteren bir uyarıcı ya da işaret olarak işe yarayabilirler. Bu yüzden, kendinizde herhangi bir semptom fark eder etmez doktorunuzdan randevu alın ve K vitamini eksikliğine bakması için bir kan testi talep edin.