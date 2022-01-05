K vitamini ne işe yarar? K vitamini içeren besinler nelerdir?

Pandemi sürecinde bağışıklığın desteklenmesi için birçok vitamin üzerinde çalışmalar yapılıyor. Bunların arasında C, E ve D vitaminleri etkinlikleri konusunda kesin kanıtları olan ve en çok konuşulan vitaminler arasında yer alıyor.K vitamini ise Kovid-19 ile mücadelede üzerinde durulan diğer önemli bir vitamin olarak karşımıza çıkıyor.

K vitamini ne işe yarar?

Beslenme uzmanlarına göre; Vücudunuzdaki çeşitli önemli işlevler için K vitamini açısından zengin besinlere ihtiyaç vardır. Vücudunuz, kanın pıhtılaşması, kemik sağlığının korunması ve atardamarlarınız, böbrekleriniz gibi yumuşak dokularda kalsiyum birikiminin önlenmesi için önemli olan proteinleri yapmak için K vitamini kullanır.

Vücudunuzun normal çalışmasına yardımcı olmanın yanı sıra, K vitamini diyabet yönetimi için de yardımcı olabilir. New York City bölgesindeki Amy Gorin'e göre, "K vitamininin kan şekeri düzeylerini kontrol etmeye yardımcı olması mümkündür, bu da diyabetli insanlar için yararlı olabilir, "Ancak, diyabetiniz varsa ve K vitamini takviyesi alıyorsanız, doktorunuzla konuşmalısınız, çünkü diyabet ilacınızın ayarlanması gerekebilir."

K vitaminin faydaları nelerdir?

K vitamini kemik sağlığını korumaktadır.

- Diş sağlığını korumada K vitaminin önemi oldukça büyüktür.

- K vitamini epizodic hafızayı güçlendirir ve unutkanlığa iyi gelir.

- Kalp çevresinde bulunan arterlerde kalsiyum birikmesi, kişinin kalp hastalıklarına yakalanma olasılığını yükseltir. K vitamini kalsiyumun damarlarda birikimini engellemekte ve kalp sağlığını korumaktadır.

- Karaciğer kanseri ve prostat kanseri hastalıklarından koruma sağlar.

- Kemik erimesi ve alzheimer hastalıklarını engellemeye yardımcı olur.

K vitamini hangi besinlerde bulunur?

Ispanak, pazı, brokoli, lahana, brüksel lahanası, karnabahar, kara lahana, kuşkonmaz, şalgam, pancar yaprağı, maydanoz, hindiba gibi bitkiler.

Bezelye, taze fasulye, soya ve meksika fasulyesi.

Kırmızı ve beyaz et, ciğer ve böbrek gibi sakatatlar.

Süt ve süt ürünleri.

K vitamini eksikliği nelere yol açar?

K vitamini eksikliği sonucunda pıhtılaşma için gerekli olan kan proteinlerinin üretimi bozulur, buna bağlı olarak pıhtılaşma bozuklukları, olağan dışı ve aşırı kanamalar ortaya çıkabilir. K vitamini, kemik, kalp ve beyin sağlığı için oldukça önemlidir. Çeşitli besinlerden temin edebileceğimiz K vitamini, eksiliğinde ani beyin kanamalarına ve sindirim sisteminde kanamalara neden olabilir.