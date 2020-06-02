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Spor

K-Pet Ligleri’nde maç programları belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, 18 Haziran’da başlayacak Süper Lig, 1.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 17:45:44 -
K-Pet Ligleri’nde maç programları belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, 18 Haziran’da başlayacak Süper Lig, 1. Lig ve kupa maçların programını açıkladı. Sezonun geri kalanında 5 futbolcu değişikliği hakkının da uygulamaya konulacağı ifade edildi.


Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun (KTFF), resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 18 Haziran’da başlayacak liglerin programları ilan edildi. Açıklamada ayrıca 5 futbolcu değiştirme uygulamasıyla ilgili olarak ise, "IFAB tarafından kabul edilen ve ülke federasyonların takdirine bırakılan 5 oyuncu değişikliği konusunda talimat düzenlemesi yapılarak sezonun geriye kalan lig ve kupa maçlarında söz konusu uygulamaya geçilmesi kararı alınmıştır. Bu değişiklikler devre arası hariç olmak üzere oyunu kesintiye uğratmamak adına, müsabaka esnasında en fazla 3 defada yapılabilecektir" denildi.


Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nın yarı final ilk maçları da 24 Haziran Çarşamba günü oynanacak. Kupa eşleşmeleri 4 Haziran Perşembe günü çekilecek kura ile belirlenecek.


K-Pet Süper Lig’in 23. ve 24. haftası ile K-Pet 1. Lig’in 23. haftasının programı şöyle:



K-PET Süper Lig



23. hafta


18 Haziran Perşembe


Doğan Türk Birliği - Türk Ocağı Limasol


Binatlı - Gençlik Gücü TSK



19 Haziran Cuma


Yenicami - Düzkaya KOSK


Hamitköy - Mağusa Türk Gücü



20 Haziran Cumartesi


Küçük Kaymaklı - Göçmenköy İYSK


Gönyeli - Çetinkaya TSK


Merit A. Yeşilova - Baf Ülkü Yurdu



21 Haziran Pazar


Lefke - Cihangir GSK



24. Hafta


26 Haziran Cuma


Çetinkaya TSK - Hamitköy ŞHSK


Baf Ülkü Yurdu - Gönyeli SK



27 Haziran 2020 Cumartesi


Düzkaya KOSK - Binatlı YSK


Göçmenköy İYSK - Gençlik Gücü TSK


Küçük Kaymaklı TSK - Merit A. Yeşilova



28 Haziran Pazar


Cihangir GSK - Yenicami AK


Mağusa Türk Gücü - Doğan Türk Birliği


Türk Ocağı Limasol - Lefke TSK



K-PET 1. Lig



23. Hafta


20 Haziran Cumartesi


Mesarya - Esentepe KKSK


Dörtyol - L. Gençler Birliği SK


Lapta - Görneç KSK


Mormenekşe - Yonpaş Dumlupınar TSK


Maraş - Girne Halk Evi


Yalova - Çanakkale TSK


Ozanköy - Karşıyaka ASK

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