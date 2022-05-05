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Spor Juventus'un yıldızı oyuncusu Aslan oluyor!
Spor

Juventus'un yıldızı oyuncusu Aslan oluyor!

Juventus'un sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı Federico Bernardeschi için Galatasaray iddiası gündeme geldi. İtalyan oyuncu için sarı-kırmızılılar, menajerinden bilgi istedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-05 12:00:00 -
Juventus'un yıldızı oyuncusu Aslan oluyor!

Juventus'un sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı Federico Bernardeschi için Galatasaray iddiası gündeme geldi. İtalyan oyuncu için sarı-kırmızılılar, menajerinden bilgi istedi.

Galatasaray sezon sonu Juventus ile sözleşmesi bitecek Federico Bernardeschi ile ilgileniyor.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Sarı Kırmızılı kulüp forvet oyuncusu Bernardeschi ile ilgileniyor. Juventus ile henüz yeni sözleşme imzalamayan 28 yaşındaki oyuncu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

LAZİO DEVREYE GİRDİ

Haberde, Bernardecshi için Lazio'nun 1.6 milyon Euro maaş teklifinde bulunduğu bahsedilirken Galatasaray'ında ilgilenen kulüpler arasında olduğu belirtildi.

2017 yazında Fiorentina'dan Juventus'a 40 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan İtalyan oyuncu 5 sezonda 7 kupa kazandı. Federico Bernardecshi bu sezon Juventus forması ile 32 maça çıkarken 2 gol ve 6 asist yaptı.

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