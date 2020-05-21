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Spor

Juventuslu futbolculara yapılan Kovid-19 testleri negatif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 18:42:35 -
Juventuslu futbolculara yapılan Kovid-19 testleri negatif çıktı

ANKARA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus, futbolculara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, takımın küçük gruplar halinde bireysel antrenmanlara devam ettiği belirtildi.

Futbolculara yapılan Kovid-19 testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı ve antrenmanların önümüzdeki günlerde büyük gruplar halinde yapılacağı kaydedildi.

İtalya'da takımların antrenmanlara başlamasına izin verilirken, ligin geleceğiyle ilgili kararın 28 Mayıs’ta açıklanması bekleniyor.

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