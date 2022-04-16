  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Juventus, son dakika golüyle beraberliği aldı
Spor

Juventus, son dakika golüyle beraberliği aldı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 33. haftasında Juventus, konuk ettiği Bologna ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 22:19:00 -
Juventus, son dakika golüyle beraberliği aldı

Ligde üst sıralara yaklaşmaya çalışan Juventus, orta sıralardaki Bologna'yı Torino'daki Allianz Stadı'nda ağırladı.

İlk yarısı golsüz sona eren maçın 52. dakikasında konuk takım Marko Arnautovic ile 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 84. dakikasında Adama Soumaoro rakibine yaptığı hareketten ötürü doğrudan kırmızı kart görürken, yine aynı dakikada Gary Medel de hakemi protestodan üst üste çift sarı karttan kırmızı kart alarak Bologna'yı sahada 9 kişi bıraktı.

Konuk ekip, sahada 9 kişi kaldıktan sonra oyundaki baskısını arttıran Juventus, 90+5. dakikada Dusan Vlahovic ile beraberlik golünü buldu.

Bu sonuçla Juventus, mağlup olmaktan son dakikalarda gelen golle kurtuldu ve 1 puan aldı. Siyah-beyazlı ekip, puanını 63 yapıp, 4. sıradaki yerini korudu. Bologna ise 38 puanla 13. sırada yer aldı.

Ligde bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Cagliari-Sassuolo: 1-0

Sampdoria-Salernitana: 1-2

Udinese-Empoli: 4-1

Fiorentina-Venezia: 1-0

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay