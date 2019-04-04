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Juventus, Ronaldo ile hem sahada hem de kasada kazanıyor

İtalyan devi Juventus, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo transferinin ardından bu sezon gelirlerinde artış yaşadı.

04 Nisan 2019 Perşembe 22:59
Juventus, Ronaldo ile hem sahada hem de kasada kazanıyor

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus, sezon başında kadrosuna kattığı Cristiano Ronaldo transferinin ardından finansal yönden çıkışa geçti.

KPMG Küresel Spor Danışmanlığı Bölümü Football Benchmark ekibi tarafından hazırlanan rapora göre, bonservis bedeli ve 4 yıl boyunca ödenen ücret dahil olmak üzere Juventus'a 340 milyon euroya mal olan 34 yaşındaki Ronaldo, İtalyan kulübünün gelirlerinde de önemli oranda artış sağladı.

Juventus'un gelirleri yükseldi

Geçen sezon maç gelirlerinden 57 milyon euro elde eden siyah-beyazlılar, sezon henüz sona ermemesine rağmen kazancını 70 milyon euroya çıkardı. 200 milyon euroluk yayın geliri ise 45 milyon euro daha yükseldi. İtalya temsilcisi, ticari gelirlerini de 5 milyon euroluk artışla 200 milyon euroya çıkardı.

Sezon sonunda 515 milyon euro gelir hedefliyor

Sosyal medya popülerliğini üst seviyeye çıkaran Juventus'un resmi hesaplarını, Ronaldo'nun imzasının ardından 50 milyon kişi daha takibe aldı. Birçok kalemde karını artıran Juventus, Portekizli oyununun transferi sayesinde sezon sonunda toplam 515 milyon euro gelir hedefliyor.

'Hem sahada hem de kasada kazanıyor'

Ronaldo'nun bir dünya markası olduğunu vurgulayan KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, "Cristiano Ronaldo gibi dünyanın zirvesindeki bir oyuncuyu transfer ediyorsanız, ekonomik olarak da yükselişe geçeceğinizi bilirsiniz. Juventus'un bu hamleyi yapması, sezon başında futbolcunun yaşı nedeniyle eleştirmişti. Ama hem sahada hem de finansal olarak İtalyanların ne kadar doğru bir karar aldığını görebiliyoruz. Juventus'un bu başarısının, futbol kulüplerimiz tarafından örnek alınması gerekiyor. Zira sahadaki başarı, finanstaki başarının anahtarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 22:59
  1. İtalya 1. Futbol Ligi
  2. Cristiano Ronaldo
  3. Juventus

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