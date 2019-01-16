İtalya Süper Kupası’nda boy gösterecek Juventus ile Milan 31. kez düzenlenecek bu turnuvada ezeli bir rekabet içerisine girecek. Peki ezeli rakiplerin bu zorlu mücadelesini kim kazanacak? Ev sahibi Juventus mu, yoksa konuk ekip Milan mı? İşte zorlu mücadeleye dair bilgiler...

Juventus - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

16 Ocak tarihinde, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Stadyumu'nda oynanacak Juventus ile Milan arasındaki İtalyan Süper Kupa maçı, saat 20:30'da TRT SPOR'dan canlı olarak yayınlanacak.

10. kez İtalya dışında oynanacak

İtalyan Süper Kupası 10. kez yurtdışında oynanacak. Kupaya Suudi Arabistan'ın Cidde kenti ilk kez ev sahipliği yapacak.

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