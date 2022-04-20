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Spor Juventus-Fiorentina maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor

Juventus-Fiorentina maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Juventus-Fiorentina canlı izle | İtalya Kupası'nda yarı final heyecanı sürüyor. Yarı final rövanş maçında Juventus ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman saat kaçta? Juventus-Fiorentina hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-04-20 14:09:00 -
Juventus-Fiorentina maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

İtalya Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. İlk maçı 1-0 kazanan Juventus rövanşta Fiorentina'yı konuk edecek. Peki, maç ne zaman?

Juventus-Fiorentina maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Juventus-Fiorentina maçı 20 Nisan Çarşamba akşamı TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

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