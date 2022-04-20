Juventus-Fiorentina maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Juventus-Fiorentina canlı izle | İtalya Kupası'nda yarı final heyecanı sürüyor. Yarı final rövanş maçında Juventus ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman saat kaçta? Juventus-Fiorentina hangi kanalda?
İtalya Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. İlk maçı 1-0 kazanan Juventus rövanşta Fiorentina'yı konuk edecek. Peki, maç ne zaman?
Juventus-Fiorentina maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Juventus-Fiorentina maçı 20 Nisan Çarşamba akşamı TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.