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Juventus farklı kazandı

- Serie A lideri Juventus, konuk olduğu Fiorentina'yı 3-0 yendi

01 Aralık 2018 Cumartesi 22:47
Juventus farklı kazandı


ANKARA (AA) - İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan 14. hafta maçında lider Juventus, deplasmanda Fiorentina'yı 3-0 mağlup etti.

İlk yarıyı 31. dakikada Rodrigo Bentancur'un golüyle 1-0 önde kapatan Juventus, 69. dakikada Giorgio Chiellini ve 79. dakikada penaltıdan Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun ağları sarsmasıyla sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Ligde 13'üncü maçını kazanan ve beş maçtır puan kaybetmeyen namağlup Juventus, bu galibiyetle puanını 40'a çıkarırken, Fiorentina 18 puanda kaldı.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 22:47
  1. Cristiano Ronaldo
  2. Fiorentina
  3. İtalya 1. Futbol Ligi
  4. Juventus

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