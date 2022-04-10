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Spor Juventus, Çağlar Söyüncü için 50 milyon euroyu gözden çıkardı!
Spor

Juventus, Çağlar Söyüncü için 50 milyon euroyu gözden çıkardı!

Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağlamak için Juventus devreye girdi. Dünya devinin bu transferi gerçekleştirmek için 50 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 23:59:00 -
Juventus, Çağlar Söyüncü için 50 milyon euroyu gözden çıkardı!

İtalyan devi Juventus, Çağlar Söyüncü transferi için resmen devrede. Leicester City'le 1 yıl daha sözleşmesi bulunan milli futbolcu için gemileri yakan dünya devi, 50 milyon euro değerinde bir teklifle İngiliz ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Sezon sonu teklif yapacaklar

Akşam'ın İngiliz basınından aktardığı habere göre, Çağlar Söyüncü için Serie A ekibi Juventus devreye girdi. İtalyan devinin Leicester City ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan milli savunmacı için önümüzdeki yaz teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

Leicester, Çağlar Söyüncü'den para kazanmak istiyor

Çağlar Söyüncü için kesenin ağzını açan Juventus'un 50 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi. İngiliz ekibinde gelecek sezon sözleşmesinin son yılına girecek olan 25 yaşındaki savunmacıyı bu yaz satarak para kazanmak isteyen Leicester City de bu teklife sıcak bakıyor.

 

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