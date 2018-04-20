Jupp Heynckes unutmadı! Şenol Güneş mesajı...

Bayern Münih'in Hannover ile oynayacağı maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen Heynckes, kupadaki olaylı maçın hatırlatılması üzerine kısa bir değerlendirmede bulundu.

Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş'e iyi dileklerini sunarken ''Dün akşamki kupa maçında bazı karışıklıkların çıktığını biliyorum. Görmek istemediğimiz sahneler. Bu nedenle de Şenol Güneş ve İstanbul'a selam yolluyorum. Onun iyi olmasını diliyorum. Umarım çabuk iyileşir'' ifadelerini kullandı.

Heynckes bu olaya karışanları da taraftar olarak görmediğini söyledi ve ''Olayların yapanları bir taraftar olarak görmüyorum, onlar kaos isteyen insanlar. Yaşananların futbolla ilgisi yok'' dedi.