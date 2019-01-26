Judoda Türkiye Şampiyonası heyecanı





SAMSUN (AA) - Türkiye Judo Federasyonunca düzenlenen 19 Mayıs 1919 100. Yıl Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası Samsun'da devam ediyor.

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 61 ilden 324 kadın, 479 erkek olmak üzere 803 sporcu katılıyor.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, organizasyonun ikinci gününde yapılan müsabakaları takip etti.

Huysuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı 19 Mayıs 1919'un 100. yılında anlamlı bir turnuvayı burada düzenlemekten dolayı gurur duyduklarını söyledi.

Türk Milli Takımı'nı 2024 ve 2028 Olimpiyatları'nda temsil edecek sporcuları belirleyen bir şampiyona düzenlediklerini aktaran Huysuz, "Bu yıl ümit sporcularımızın 3 önemli müsabakası var. Dünya ve Avrupa Şampiyonaları ile EYOF. Bu kategoride gerçekten çok iddialıyız. Samsun'da erkek Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezimiz (TOHM) var. Ümit Milli Takımı'mız ile TOHM irtibatlı çalışıyor." dedi.

Geçen yıl milli takımın Avrupa Şampiyonası'nda aldığı 8 madalya ile takım halinde üçüncülük elde ettiğini hatırlatan Sezer Huysuz, bunun tarihlerinde bir ilk olduğunu, TOHM'un başarısını gösterdiğini kaydetti.

Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ise 19 Mayıs 1919'un 100. yılı kapsamında gerçekleştirdikleri ilk etkinliğin judo olduğunu belirterek, Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı Samsun'da bu kapsamda çeşitli faaliyetler hayata geçireceklerini dile getirdi.

Şampiyona yarın sona erecek.