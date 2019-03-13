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Judoda iş birliği protokolü

- Türkiye Judo Federasyonu, Japonya'nın Şimonoseki Belediyesi ile iş birliği protokolü imzaladı

13 Mart 2019 Çarşamba 17:37
Judoda iş birliği protokolü


ANKARA (AA) - Türkiye Judo Federasyonu ile Japonya'nın Şimonoseki Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre imzalanan protokolle büyükler milli takımları, Tokyo'da 25-31 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası ile 2020 Olimpiyatları öncesinde ücretsiz hazırlık kampı imkanına kavuştu.

İş birliği protokolü, Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, Şimonoseki Belediye Başkanı Shintaro Maeda ve Yamaguchi Valisi Tsugumasa Muraoka’nın katıldığı törenle imzalandı.

Protokole göre Türk Milli Takımlarının müsabakalardan 15 gün önce Tokyo'da konaklama, yemek, hastane, ulaşım ve antrenman yapma imkanları ücretsiz sağlanacak.


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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 17:37
  1. judo
  2. Sezer Huysuz
  3. Şimonoseki Belediyesi
  4. Türkiye Judo Federasyonu

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