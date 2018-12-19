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Judoda hedef iki olimpiyat madalyası

- Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz: "2020 Tokyo Olimpiyatları'na 8 sporcuyla katılıp en az iki madalya kazanmak istiyoruz"

19 Aralık 2018 Çarşamba 21:04
Judoda hedef iki olimpiyat madalyası


ANTALYA (AA) - Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda en az iki madalya kazanmak istediklerini söyledi.

Antalya'da yarın başlayacak Türkiye Judo Şampiyonası için kente gelen Huysuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonda 57 ilden 217'si kadın, 381'i erkek 598 sporcunun mücadele edeceğini belirtti.

Şampiyona sonrasında Kulüpler Arası Türkiye Süper Lig karşılaşmalarının yapılacağını dile getiren Huysuz, "Ferdi ve takım müsabakaları sonucunda ülkemizi temsil edecek sporcularımız belirlenecek." diye konuştu.


- "2024 ve 2028'in olimpik takımını oluşturmaya başladık"


Federasyon başkanı Huysuz, 2018 yılının kendileri için çok güzel geçtiğini ve sporcuların 200'ün üzerinde madalya kazandığını ifade ederek, bunlardan 32'sinin Avrupa ve Dünya Şampiyonası ile Akdeniz Oyunları gibi büyük turnuvalarda elde edildiğini aktardı.

Dünya Şampiyonası'nda 17 yıl sonra iki madalya kazandıklarını vurgulayan Huysuz, Dünya Gençler Şampiyonası'nda da 25 sene aradan sonra bir altın ve bir bronz madalya aldıklarını hatırlattı.

Huysuz, göreve geldikleri 2016 yılında gençlere daha çok imkan sağlayacak altyapıyı kurduklarına işaret ederek, "2020 Tokyo Olimpiyatları'na 8 kota ile katılma ihtimalimiz çok yüksek. Şu anda 5 sporcu ile katılmayı garantiledik. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na 8 sporcuyla katılıp en az iki madalya kazanmak istiyoruz. 2024 ve 2028'in olimpik takımını da oluşturmaya başladık." ifadelerini kullandı.


- Lisanslı sporcu sayısı arttı


Judonun Türkiye'de çok yaygın olarak yapılan bir spor olduğunun altını çizen Huysuz, aktif sporcu sayısının geçen yıla göre 3 bin 700 artarak 25 bine ulaştığını anlattı.

Huysuz, lisanslı sporcu sayısının ise 105 ile 110 bin arasında olduğuna dikkati çekerek, "Lisanslı sporcu sayısının artması, judonun gelişmesini ve daha çok başarı elde etmemizi sağlıyor." diye konuştu.

Kadınlarda 47, 48, 52, 63, 70, 78 ve +78, erkeklerde ise 60, 66, 73, 81, 90, 100 ve +100 kiloda müsabakaların yapılacağı Türkiye Judo Şampiyonası, 21 Aralık Cuma günü sona erecek.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 21:04
  1. Antalya
  2. judo
  3. Sezer Huysuz
  4. Türkiye Judo Federasyonu

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