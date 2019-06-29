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Judo: Ümitler Avrupa Şampiyonası

- Şampiyonada kadınlar +70 kiloda milli sporcu Hilal Öztürk, bronz madalya elde etti

29 Haziran 2019 Cumartesi 20:56
Judo: Ümitler Avrupa Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - Polonya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda milli sporcu Hilal Öztürk, bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Varşova'da düzenlenen ve 39 ülkeden 434 sporcunun katıldığı şampiyonada, ferdi karşılaşmaların son gününde kadınlar +70 kiloda Hilal Öztürk mücadele etti.

Hilal Öztürk, bronz madalya müsabakasında Rus Aleksandra Zagirova ile karşı karşıya geldi. Milli judocu, rakibine ipponla üstünlük kurarak bronz madalyanın sahibi oldu.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 20:56
  1. Hilal Öztürk
  2. judo
  3. Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası

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