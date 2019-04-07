Judo: Ümitler Avrupa Kupası
- Organizasyonun son gününde milli sporcu Hilal Öztürk, altın madalya kazandı07 Nisan 2019 Pazar 22:55
İSTANBUL (AA) - Milli judocu Hilal Öztürk, Çekya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası'nda altın madalya elde etti.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Teplice kentinde gerçekleştirilen organizasyonun son gününde tatamiye çıkan Hilal Öztürk, +70 kiloda altın madalyaya ulaştı.
Kupada dün Merve Azak altın, Ecre Alayıldız gümüş, Hanife Özcan ve Doğa Süren de bronz madalya kazanmıştı.
YORUM YAZ