  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Judo Federasyonu'ndan Bingöl'e geçmiş olsun mesajı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 11:48:54 -
Judo Federasyonu'ndan Bingöl'e geçmiş olsun mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Judo Federasyonu, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle "Geçmiş olsun Bingöl" başlıklı bir mesaj paylaştı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5.7 büyüklüğünde deprem kaydedildiği hatırlatılarak, Karlıova'da meydana gelen depremin Erzurum, Muş ve Erzincan illerinden de hissedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Depremde yaralananlara acil şifalar, Bingöl ve çevre illerinde yaşayanlara geçmiş olsun dileğimizi iletiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı