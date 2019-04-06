Judo Federasyonu MHK Başkanı Mehmet Yılmaz: "Olimpiyatları bile yapabiliriz"

Antalya’da düzenlenen 2019 Judo Dünya Grand Prix tüm hızıyla devam ederken, Judo Federasyonu MHK Başkanı Mehmet Yılmaz, "Türkiye geçmişinden beri çok sevilen, sempati duyulan bir ülke. Olimpiyatları bile yapabiliriz" dedi.

Antalya’da düzenlenen 2019 Judo Dünya Grand Prix bütün hızıyla devam ediyor. 75 ülkeden 600 sporcu ve bine yakın delegasyonun katıldığı organizasyonda Judo Federasyonu MHK Başkanı Mehmet Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, organizasyon anlamında dünyada en iyi organizasyon yapan ülkeler arasında bulunduklarını belirterek, “Türkiye geçmişinden beri çok sevilen, sempati duyulan bir ülke. Özellikle son 20 yılda hem ekonomik hem sosyal anlamda bir çıkış var Türkiye’de. Bu da dünyanın gözünden kaçmıyor. Antalya, İstanbul, İzmir bir sürü güzel şehrimiz var. Antalya şimdi hem turizm hem de spor faaliyetleri açısından gözde bir şehir. Futbol, golf ve salon sporları olarak. Judoda biliyorsunuz prime sporlar içinde ilk 3’te yer aldı Rio Olimpiyaları’nda. Dolayısıyla Antalya’daki bu organizasyonu biz 3’üncü defa yapıyoruz. 4 defa da Samsun’da yapmıştık. Dünyanın bize yaklaşımı hem uluslararası federasyonlarda hem ülkeler bazında sempati duyulan ve sevilen bir ülke konumundayız. Şu anda yaptığımız organizasyonda 75 ülkeden neredeyse 600 sporcu bine yakın delagasyon konaklatıyoruz. Otellerimiz , salonlarımız çok güzel. Organizasyon anlamında dünyada en iyi organizasyon yapan ülkeyiz. Tabi bu işler bütçe ile de alakalı. Biz şu anda olimpiyatı bile yapabilecek kapasitedeyiz. Kendi branşımız ve diğer branşlarda eminim böyle. Dünya Judo Federasyonu Başkanı Antalya’ya her maç için gelir. Birçok ülkeye gitmez bile, bazı ülkelere 6 sene 8 sene gitmemiş. Antalya’ya gelir ve en uzun kaldığı yerdir. Hem burada dinlenir hem de maçları takip eder. Bugün de final maçlarına gelecek. Türkiye’yi çok seviyorlar. Geçen sene aralık ayında Rus Büyükelçimiz adına yapılan organizasyonları Ankara’da yaptık. Avrupa Şampiyonlar Ligi müsabakalarını yaptık. O da çok muhteşem organizasyondu. O organizasyon yapılan en iyi organizasyon Avrupa’da en iyi organizasyon hem de tema anlamında en iyisi seçildi ve ödüllendirildi. Biz de yapılan organizasyonlardan çok mutluyuz” ifadesini kullandı.