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Aktüel JSGA öğretim üyesi alacak
Aktüel

JSGA öğretim üyesi alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) kadrolarına 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’inci Maddesindeki genel hükümler ve 30044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Elemanlarının Seçim, Atama, Yükseltme ve Görevlerine İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda, Ek çizelgede belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi (Prof., Doç., Dr.Öğr.Üyesi) alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 15:08:00 -
JSGA öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar istenen belge ve dosyaları  (mavi kapaklı dosya içerisinde) hazırlayarak 25.02.2022 tarihten  itibaren  otuz  (30)  gün  içerisinde  JSGA  Başkanlığı  Akademik  Gelişim ve  Değerlendirme  Şube Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla (PTT ile) başvurmaları gerekmektedir.

Başvurularda  hazırlanacak  formlar  ve  ayrıntılı  bilgi  JSGA  Başkanlığı  web  sayfasında  bulunmaktadır. (www.jsga.edu.tr)

Her aday ancak bir kadroya müracaat edebilecek olup başvuru dilekçesinde başvuru kodunu yazacaktır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış olan lisans, lisansüstü, doktora diplomalarının veya öğrenim belgelerinin denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanması şarttır.

Başvuruda kullanılan dosyalar iade edilmeyecektir.

BAŞVURU ADRESİ : Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Akademik Gelişim ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı 06805 Beytepe/Çankaya/Ankara Tel:0(312) 464 61 06/01”                               

Son Başvuru Tarihi: 28 Mart 2022

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