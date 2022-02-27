JSGA öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar istenen belge ve dosyaları (mavi kapaklı dosya içerisinde) hazırlayarak 25.02.2022 tarihten itibaren otuz (30) gün içerisinde JSGA Başkanlığı Akademik Gelişim ve Değerlendirme Şube Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla (PTT ile) başvurmaları gerekmektedir.

Başvurularda hazırlanacak formlar ve ayrıntılı bilgi JSGA Başkanlığı web sayfasında bulunmaktadır. (www.jsga.edu.tr)

Her aday ancak bir kadroya müracaat edebilecek olup başvuru dilekçesinde başvuru kodunu yazacaktır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış olan lisans, lisansüstü, doktora diplomalarının veya öğrenim belgelerinin denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanması şarttır.

Başvuruda kullanılan dosyalar iade edilmeyecektir.

BAŞVURU ADRESİ : Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Akademik Gelişim ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı 06805 Beytepe/Çankaya/Ankara Tel:0(312) 464 61 06/01”

Son Başvuru Tarihi: 28 Mart 2022

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