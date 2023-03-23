JPMorgan bir sonraki krizin hangi sektörü vuracağını açıkladı!

JPMorgan Varlık Yönetimi CEO'su, ABD Merkez Bankası’nın (FED) agresif parasal sıkılaştırma programı ardından ticari gayrimenkullerin küresel piyasalardaki kritik risk alanlarından biri olduğu konusunda uyardı.

Financial Times’ın haberine göre 2,5 trilyon dolarlık varlığın yöneticisi konumundaki CEO George Gatch Avrupa Medya Zirvesi’nde “FED frene bastığında ön camdan bir şeyler fırlayacak” dedi.

Gatch ünlü teknoloji fonu yöneticisi Cathie Wood’un yatırımlarına işaret ederek, “Biz bunu daha önce Ark Yatırım’ın spekülatif balonunun patlamasıyla gördük” dedi. Ark Yatırım’ın amiral gemisi fonu Ark İnovasyon’un hisse fiyatı geçtiğimiz yıl üçte iki oranında değer kaybetmişti. Fon son dönemde bir miktar geri dönüş yakalayabildi.

CEO, İngiltere’deki emeklilik fonlarını da kapsayan tahvil krizini işaret ederek, “Benzeri bir durumu sabit gelir piyasalarında büyük çaplı yeniden fiyatlandırmalar döneminde de gördük” dedi. Ünlü fon yöneticisi Kaliforniya merkezli Silicon Valley Bank’in bu ayın başlarında iflas etmesini ve hafta sonu Credit Suisse’in acil bir anlaşmayla UBS’e satılmasını örnek göstererek artan faiz oranların stresinin ekonomide hissedilmeye devam ettiğine dikkat çekti.

Gatch, tüm bu krizlerin ardından yatırımcıların ve para politikası yöneticilerinin bir sonraki sanıcının nerede olacağını merak ettiğini söyledi. CEO, “Ticari gayrimenkul endişe verici bir alandır. Mülk geliştiricileri için daha yüksek faiz oranları mevcut. Bu durum emlak piyasasını ve bu alandaki bankaları nasıl etkiliyor?” sorusunu sordu.

JPMorgan üst düzey yöneticisine göre, özel piyasalardaki varlıkların borsa varlıklarındakine benzer bir şekilde fiyatlarında düzeltmeye uğraması riski var. Gatch, "Kıyamet ve karamsarlık tahmini yapmıyorum. Ancak bunlar endişeleneceğim alanlar olurdu" ifadelerine yer verdi.

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Borsagundem com’un derlediği bilgilere göre küresel çaptaki ticari gayrimenkullerin değeri son aylarda düşmeye başladı. Artan borçlanma maliyetleri yatırımcıların işlem yapabilme kabiliyetlerini olumsuz etkiledi.

Yatırımcılar, özel sermaye şirketi Blackstone'un Blackstone Gayrimenkul Gelir Tröstü (BREIT) gibi emlak fonlarını yakından takip ediyorlar. Ticari gayrimenkul piyasasının sağlığına ilişkin bir barometre haline gelen BREIT aynı zamanda para çekme işlemlerini sınırlamak zorunda kalan fonlar arasında en yüksek profilli örneklerden biri. Zira yükselen faiz oranları yatırımcıların fonlarını çekmesine sebep oluyor.

Bir diğer Wall Street devi Goldman Sachs de salı günü yayınladığı bir notta, ticari gayrimenkul sektörünün "zorlu" bir ortam karşı karşıya olduğu belirtildi:

"Bankacılık sektöründeki son kriz, etkinin ticari gayrimenkul endüstrisinde de yayılması konusundaki endişeleri artırdı. Banka bilançolarında yer alan 5,6 trilyon dolarlık ödenmemiş ticari kredilerin yarısından fazlasını oluşturan banka kredileri, sektör için birincil finansman kaynağı olmaya devam etmektedir. Endişeler özellikle de ödenmemiş kredilerdeki aslan payını ele geçiren küçük bankalar için geçerlidir.”

Bank of America da benzeri yönde bir endişeye işaret etti. Bankanın salı günü açıklanan fon yöneticileri anketinde yatırımcıların eylül ayından bu yana ticari gayrimenkullerde temkinli bir pozisyon aldığı görüldü. Ekim 2020’den bu yana ayı piyasası görünümünün en fazla arttığı dönemin yaşandığı belirtilen anket raporunda, “Ticari ve ofis gayrimenkulleri konusundaki endişeler, sektörün tamamına etki eden kaygını artmasına sebep oluyor" denildi.

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