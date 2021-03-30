Joseph Borrell'den Fransız sunucuyu rezil eden Türkiye cevabı

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in 6 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacakları görüşme öncesi, AB Dış İlişkiler Yüksek Komiseri Josep Borrell'den Türkiye'yle ilgili önemli açıklamalar geldi.

France 24 televizyonuna canlı bağlantıyla katılan Borrell, AB zirvesine ilişkin soruları yanıtladı.

"Türkiye ile olabilecek en iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz"

Türkiye ile yapıcı ilişkiler konusunda iki tarafın da iyi niyet gösterdiğini belirten Borrell, "AB yöneticileri 6 Nisan'da Türkiye'ye gidecek. Türkiye'ye yaptırım konusu gündeme gelir mi?" sorusunu cevapladı.

Borrell soruya, Türkiye'ye yaptırım bekleyen AB üyesi ülkeleri üzecek bir cevap vererek,"Türkiye ile olabilecek en iyi ilişkiye sahip olmak istiyoruz. Bana yaptırımdan söz etmeyin. Tam tersine Türkiye'ye olumlu bir yaklaşım istiyoruz. Eğer bu olumlu yaklaşım işe yaramazsa, o zaman ne yapacağımızı göreceğiz. Ama şimdilik iki tarafta da olumlu bir ortaklık inşa etme arzusu var. İki tarafın da birbirine ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

"Göçmenler, eğer türkiye'de kalıyorsa yardım etmek zorundayız"

France 24'ün, "Göçmen anlaşmasıyla Avrupa kendisini bağlamadı mı?" sorusuna ise Borrell şu yanıtı verdi:

"Bu soruya bir soru ile yanıt verebilir miyim? Acaba Avrupa bu 4 milyon göçmeni kendi topraklarına almaya hazır mı? Eğer hazırsa buyursunlar. Ama elbette hazır değiller. Eğer hazır değillerse, göçmenlerin Doğu Akdeniz'deki tehlikeli yolculukta boğulmalarını engellemek lazım. Eğer Türkiye'de kalıyorlarsa, Türkiye'ye bu yükün sosyal ve ekonomik boyutunu kaldırabilmesi için yardım etmek lazım. Bu yardımların tamamına yakını doğrudan göçmenlerin temel ihtiyaçlarına gidiyor. Bu neden problem yaratıyor, bunu anlamıyorum."