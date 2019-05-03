Josef Sural'in hayatını kaybettiği kazada bulunan altın kolyenin sahibi ortaya çıktı Alanyasporlu Josef Sural'ın hayatını kaybettiği ve 6 takım arkadaşının yaralandığı trafik kazasının yaşandığı yerde bulunan altın kolyenin futbolcu Isaac Sackey'e ait olduğu ortaya çıktı. Bölgede çalışan işçiler, kolyeyi Sackey'e teslim etti.

Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Josef Sural'ın hayatını kaybettiği ve 6 takım arkadaşının yaralandığı trafik kazasının olduğu yerde bulunan altın kolye, sahibi Isaac Sackey'e teslim edildi. Alanyaspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Hüseyin Boz ve Hüseyin Aladağ'ın 29 Nisan Pazartesi günü futbolcuları Josef Sural'ın hayatını kaybettiği trafik kazasının meydana geldiği yerde, temizlik yaparken bir altın kolye bulduğu aktarıldı. Temizlik personelinin kulübe getirdiği kolyenin, kazada yaralanan futbolcu Isaac Sackey'e ait olduğunun anlaşıldığı belirtilen açıklamada, Sackey'in, kolyesini kendisine teslim eden Boz ve Aladağ'a, duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ettiği bildirildi. Kazada Sural hayatını kaybetmişti Süper Lig'de 28 Nisan Pazar günü oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından konuk ekip oyuncuları Caulker, Djalma Campos, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural'ın birlikte Alanya'ya dönmek için kiraladıkları VIP minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrilmiş, kazada ağır yaralanan Çek futbolcu Sural kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.