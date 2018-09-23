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Jose Sosa'dan maç sonu açıklaması: İlk yarıyı boşa harcadık

Trabzonspor'un başarılı futbolcularndan Jose Sosa, Göztepe maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

23 Eylül 2018 Pazar 01:25
Jose Sosa'dan maç sonu açıklaması: İlk yarıyı boşa harcadık

Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Jose Sosa, 2-1 mağlup oldukları Göztepe maçının ardından konuştu.

İlk yarıdaki performanslarının kabul edilemez olduğunu söyleyen Tangocu, "Sahadan üzgün ayrıldık, ilk yarıyı boşa harcadık. 2. yarı elimizden geleni yapmaya çalıştık. İlk yarıyı boşa harcadığımız için kötü bir performans oldu bizim için" dedi.

2. devrede her şeyi yapmalarına rağmen maçı çeviremediklerini kaydeden Jose Sosa, "2. yarıda değişen şey, maçın başında yapmamız gerekenleri yapmamızdı. Takım içinde iyi bir koordinasyon vardı, bunu ilk yarı yapmamız gerekiyordu. Bazen her şeyi yapsanız da sonuç alamazsınız, bugün öyle bir maç oldu bizim için" ifadelerini kullandı.

(Sporx)

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 01:25
  1. Trabzonspor
  2. Jose Sosa
  3. Göztepe
  4. Süper Lig

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