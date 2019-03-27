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Jose Mourinho'nun yeni adresi belli oldu

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun gelecek sezon Lyon ya da Monaco'yu çalıştıracağı iddia edildi.

27 Mart 2019 Çarşamba 15:14
Jose Mourinho'nun yeni adresi belli oldu

Manchester United'dan kovulduktan bu yana boşta olan Portekizli menajer Jose Mourinho'yla ilgili Fransız basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

Arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından Manchester United'dan geçtiğimiz Aralık ayında kovulan Portekizli menajer Jose Mourinho, o günden bu yana boştaydı. 56 yaşındaki Portekizli teknik adamın yeni durağının neresi olacağı merakla beklenirken konuyla ilgili Fransızların dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe'ten bugün gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

Gazete, Mourinho'yu kapağına taşıdığı bugünkü sayısında "The Special Ligue One" başlığını kullanarak dünyaca ünlü hocanın önümüzdeki sezon Fransa Ligue 1'de görev yapmaya hazırlandığını öne sürdü. Haberde Mourinho'nun gelecek sezon Lyon veya Monaco'da çalışmak istediği ifade edilirken "Special One" (Özel biri) lakaplı teknik direktörün geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamaya da yer verildi.

Mourinho, Agence France Press'e yaptığı açıklamada Fransa'da takım çalıştırıp çalıştırmayacağıyla ilgili soruya "Hayır dersem dürüst davranmış olmam. Evet dersem de siz hakkımda pek çok spekülasyon üretirsiniz." şeklinde yanıt vermişti.

 

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:14
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