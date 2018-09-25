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Jose Mourinho ile Pogba arasında kriz büyüyor!

Premier Lig devlerinden Manchester United'in Portekizli teknik direktörü Mourinho ile Fransız yıldız Paul Pogba arasındaki ipler gün geçtikçe daha da geriliyor.

25 Eylül 2018 Salı 21:19
Jose Mourinho ile Pogba arasında kriz büyüyor!

İngiliz medyasında yer alan habere göre Mourinho, Pogba'nın davranışları sonrası kendisini geri kazanmayacak.

Jose Mourinho, oyuncularla yaptığı toplantıda bir kaptanın özelliklerini taşımadığı için Paul Pogba'nın bir daha kaptanlık yapmayacağını söyledi ve: "Kimse Manchester United'dan büyük değildir" dedi.

POGBA NE DEMİŞTİ?

Daha çok hücum yapmaları gerektiğini dile getiren Pogba, "Evimizde daha iyi oynamalıyız. Saldırmalı, saldırmalı, saldırmalıyız. Burası Old Trafford ve saldırmak için buradayız. Manchester United saldırdığı zaman rakipler korkacaktır. Geçen sezon tottenham, Liverpool, Chelsea ve Arsenal'e yaptığımız gibi baskılı oynamalıyız. Böyle oynadığımızda her şey daha kolay" ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho'ya göndermede bulunan Fransız yıldız, "Neden yapmadığımızı söyleyemem çünkü sadece bir oyuncuyum. Menajer değilim. Daha fazla hareket etmeliyiz, daha fazla seçenek yaratmalıyız" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 21:19
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