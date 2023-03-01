Jose Mourinho hakem odasını bastı

İtalya Serie A'nın 24. haftasında Cremonese sahasında Roma'yı konuk etti.

Giovanni Zini Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Cremonese 2-1 kazandı.

Bu sonucun ardından Cremonese puanını 12'ye yükseltirken Roma, 44 puanda kaldı.

27 yıl sonra Serie A'daki ilk galibiyetleri

Bu sezon Serie A'ya yükselen Cremonese, 31 Mart 1996'dan bu yana ilk Serie A galibiyetini aldı. Serie A'da en son 1995-1996 sezonunda mücadele eden Cremonese, bu sezon henüz galibiyetle tanışamamıştı.

Mourinho hakem odasını bastı

Mücadelenin 46. dakikasında Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, kırmızı kart gördü. Mourinho bu sezonki üçüncü kırmızı kartı gördü.

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"Hakeme, 'Neler olduğunu anlat' dedim"

Maç sırasında hakem kararlarına sert tepki gösteren Portekizli çalıştırıcı maçın ardından hakem odasını bastı. Tecrübeli teknik direktör maç sonu,

"Maçtan sonra hakemin soyunma odasına gidip 'Neler olduğunu anlat!' dedim ama hafıza sorunları varmış, unutmuş." açıklamasını yaptı.