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Jose Mourinho 90+1'de gelen gol sonrası çılgına döndü

İngiliz devi Manchester United'ın teknik direktörü Jose Mourinho, Young Boys maçının 90+1. dakikasında gelen golün ardından su şişelerini fırlatarak sevindi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:46
Jose Mourinho 90+1'de gelen gol sonrası çılgına döndü

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Manchester United, Old Trafford'da Young Boys'u ağırladı.

Devler Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Juventus'u devirerek gruptan çıkma adına büyük bir zafer elde eden ManU, maça mutlak galibiyet parolasıyla çıktı.

Gol uzatmada geldi

Üstün götürdüğü maçta bir türlü aradığı golü bulamayan İngiliz ekibi, 90+1'de Fellaini'nin golüyle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve gruptan çıkmayı garantiledi.

Fellaini'nin, son 16 turunun kapısını açan golünün ardından Portekizli teknik adam Jose Mourinho, adeta çıldırdı. Mourinho, son anlarda gelen gole su şişelerini fırlatarak sevindi.

'Sizi duyamıyorum'

Jose Mourinho, Juventus'u mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından da Juventus taraftarlarına 'Sizi duyamıyorum' işareti yapmıştı.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 15:46
  1. Manchester United
  2. Jose Mourinho
  3. Young Boys
  4. Juventus
  5. Mourinho
  6. Fellaini

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